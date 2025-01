Suhteekspert paljastab: need on 2025. aasta populaarseimad kohtingutrendid

Uue aastaga kaasnevad uued kohtingutrendid! Suhteekspert Jessica Alderson usub, et ühiskonnas toimub 2025. aastal muutus, kus vallalised hindavad taas reaalseid, elulisi suhteid, kirjutab Indy100. See trend on järg 2024. aasta ühe kõige rohkem guugeldatud suhtealasele küsimusele: «Kas kohtingurakendused on aja raiskamine?»