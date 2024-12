Cameron Diaz paljastas oma nooruslikkuse saladuse

Kui vaatasid pühade ajal filmi «The Holiday»​, siis on meil midagi just sulle

2006. aastal linastunud Nancy Meyersi lavastatud romantiline komöödia on paljude arvates üks parimaid jõulufilme. Samuti leitakse tihti, et Diaz näeb tänapäeval sama hea välja kui peaaegu 20 aastat tagasi.

Näitleja on nüüd 52-aastane, kuigi keegi vaevalt seda arvaks – ja Diaz on ise selgitanud, miks ta jätkuvalt nii nooruslik välja näeb, vahendab Unilad.

2010. aastal, kui ta oli oma 30ndates, andis «Shreki» täht intervjuu Briti ajakirjale Vogue, kus ta ütles, et ei soovi «jälle 25-aastane välja näha», kuid tunnistas, et tal on mõned nipid, millega ta püüab vananemisprotsessi aeglustada.