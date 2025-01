Go My Media / Shutterstock

Pilt on illustreeriv.

64-aastane inglanna Cindy Gallop on ausalt tunnistanud, et tema kohtingueelistused jäävad palju nooremate meeste kasuks, sest nende «vastupidavus» on lihtsalt parem. Cindy sõnul peab ta end «iga noore mehe unistuseks», vaatamata märkimisväärsele vanusevahele.