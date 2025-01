MEHE PIHTIMUS Kihlatu keeldub mu autosse istumast ühel veidral põhjusel – kas peaksin temast lahku minema?

Mees selgitas Redditis, et tema kihlatule teeb esiistmel istumise ebamugavaks teadmine, et seal on varem istunud mehe eks. Sellepärast istub naine alati tagaistmel, tekitades olukorra, kus mees tunneb end pigem taksojuhi kui partnerina.

Ta lisas: «See on osa suuremast mustrist. Ta on korduvalt maininud, et ei taha teha asju, mida olen varem teinud oma eksiga, näiteks kaisutada filmi vaadates või külastada kohti, kus olen varem käinud. Mul on tunne, nagu mind karistataks oma mineviku eest, mida ma muuta ei saa.»