PIHTIMUS Naine peitis 6 aastat mu eest suurt saladust – nüüd on meie abielu rusudes. Mida teha?!

Suhete algusaegadel võib tekkida kiusatus teha kõike, et varjata oma vigu, sest kartus, et miski võib armastuse liiga vara lõpetada, on suur. Kuid parem on ausalt oma tehtud vigadest või valedest rääkida, sest hilisemalt tehtud avastus, et partner on midagi varjanud, on vaid hullem.