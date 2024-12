Naine: mees on mulle tähtsam kui mu lapsed – ja tuttavad emad on sellest šokis

Naine avaldas, et vähem kui kuu pärast abiellumist, avastas ta ootamatult, et on rase. Ehkki soov pere luua oli mõlemal nagunii, oli see värskelt abiellununa paras väljakutse. «Meie poja esimene eluaasta oli meie abielu seni kõige keerulisem aeg. Just selle aasta jooksul õppisin aga ühe olulise elutõe: mu mees peab alati tulema enne lapsi,» jagas Amber.