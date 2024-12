UUS TREND Vallalised naised võltsivad lapseootuspilte. Põhjus on kummaline

Foto on illustreeriv.

Hiinas maksavad noored naised võltsitud raseduspiltide eest, kuna nad soovivad raseduspildid teha ajal, mil nad on veel imekaunid. See kummaline nähtus pälvis üle riigi tähelepanu oktoobris, kui Z-generatsiooni mõjuisik Meizi Gege, kes on oma kahekümnendate alguses, kandis kunstkõhtu ja poseeris kaamera ees.