Maailmakuulus pornosait avaldas 2024. aasta lemmikud. Mida vaatasid eestlased?

Hiljuti avaldatud pornoeelistuste kokkuvõttest selgus, et eurooplaste maitse pornovideote osas on hämmastavalt sarnane. Näiteks inglased, iirlased, norrakad, rootslased ja soomlased armastavad vaadata, kuidas seksivad juba emaks saanud naised. Nendes riikides oli vaieldamatu number üks kategooria MILF.

Prantsusmaal vaadati käesoleval aastal enim just prantsuse pornot ja ka itaallastele oli kõige meelepärasem just kodumaine porno, vahendab New York Post. Kodumaist vaatamist armastasid kõige rohkem ka Brasiilias elavad inimesed.