Pissi paremini: need nipid aitavad kuseteed tervena hoida

Pissimine võib tunduda lihtsa ja automaatse tegevusena, kuid see on väga oluline kuseteede tervise jaoks. Nii nagu hoolitseme oma soolestiku ja naha eest, tasub pöörata tähelepanu ka urineerimisrutiinile. See võib tunduda ebatavaline, kuid järjepidevate pissimisharjumuste kujundamisel on palju eeliseid. Allpool toob uroloog Vannita Simma-Chiang näiteid, kuidas tema kuseteede eest hoolitseb.