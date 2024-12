USA kirurg dr Anthony Youn selgitas, et rütmilist kohinat kuuleb palju inimesi, kui nad külili lamavad, kuid mõnel juhul võib see olla märk tõsisemast probleemist.

«Kui kuuled aeg-ajalt külili lamades oma südamelööke, on tõenäoliselt põhjuseks see, et su unearter puutub vastu patja,» selgitas dr Youn.