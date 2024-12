MIS SA PAKUD? Diagnoositud psühhopaat avaldas, mis on talle elus kõige tähtsam

Vicil on diagnoositud antisotsiaalne isiksusehäire, mida iseloomustab impulsiivne ja vastutustundetu käitumine. Sellistel inimestel on kalduvus manipuleerida, ignoreerida teiste tundeid ja käituda hoolimatult. Vic kasutab oma TikToki lehte, et avada selle häire keerukust ja sellega seotud väljakutseid.

Oma videos kirjeldas Vic, kuidas tema mõttekäik keskendub peamiselt sellele, mida ta tahab ja kuidas saavutada soovitud tulemusi. «Ma olen psühhopaat, nii et mul on väga nõrgad emotsioonid,» selgitas ta. «Ma ei tunne armastust, nii et minu jaoks on oluline ainult see, mida ma hetkel tahan. Millist tulemust ma sellest olukorrast loodan? See ongi kõik, mis mulle korda läheb, ja ma teen kõik selleks, et see saada.»

Vic kirjeldas psühhopaatide olemust kui isekat, sest see on seotud empaatia ja emotsionaalse rahulolu puudumisega. Ta märkis, et selline isiksuseomadus viib sageli ühiskonna negatiivse suhtumiseni.

«Psühhopaate peetakse sageli halastamatuteks ja julmadeks, kuna meil pole empaatiat ega emotsioone, et teisi rahuldada. Oleme üsna isekad ja teeme seda, mida me tahame,» lisas ta.

Vic avas ka oma praeguste prioriteetide loetelu, milles esikohal on raha teenimine ja lõbutsemine.

«Praegu on minu elus tähtsal kohal lõbutsemine, reisimine ja uute inimestega kohtumine. Ma panen palju energiat tegevustesse, mis mulle rõõmu toovad,» ütles ta. «Raha teenimine on aga samuti oluline, sest raha on minu jaoks seotud lõbuga.»

Ta tunnistas, et tema väärtused ja prioriteedid on pigem madalad ning keskenduvad ennekõike tema enda huvidele.

Vici avameelsus tekitas TikTokis mitmesuguseid reaktsioone. Mõned kasutajad olid uudishimulikud ja soovisid rohkem teada tema emotsioonide puudumisest, samas kui teised hindasid tema ausust.