Need märgid näitavad, et sa oled hulga atraktiivsem, kui ise arvad

Siin on üks silmiavav tõde: sa oled ilus. Jah, päriselt. Psühholoog Francesca Tighinean ütleb, et sa oled tõenäoliselt palju atraktiivsem, kui ise endale tunnistad. Tighinean, kelle TikToki jälgijaskond ulatub 1,3 miljonini, postitas hiljuti video pealkirjaga «Viis märki, et oled atraktiivsem, kui arvad». Tema sõnul on madal enesehinnang sageli eksitav ja sellest tasub teadlik olla. Allpool on viis märki, mis näitavad, et oled atraktiivsem, kui ise arvad.