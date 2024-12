Küsige üksteiselt need 5 küsimust, et tugevdada oma suhet

«Suhteaudit on tõesti oluline, sest sageli väldime probleemidega tegelemist, lootes, et need kaovad iseenesest,» selgitab psühholoog ja litsentseeritud suhte- ja pereterapeut Patrice Le Goy. Kuid, nagu me kõik teame, ei kao probleemid lihtsalt ära.

Suhteaudit ei pea olema keeruline. Piisab, kui lepite kokku aja, mil saate rahulikult arutada, mis suhtes toimib ja mis vajab parandamist. Kuigi see võib tunduda ebamugav neile, kes pole suhtlemises tugevad, muutub see harjutamisega lihtsamaks. Ja see on kindlasti parem alternatiiv sellele, et probleemid kuhjuvad ja eskaleeruvad. «Kui suhteprobleemidega ei tegeleta, võivad need lumepallina kasvada,» märgib Clevelandi kliiniku psühhiaater ja psühholoog Susan Albers.