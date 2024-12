Minu suurim mure on alati see, kuidas kõike jõuda. Päevad on juba niigi täis lastehoidu, tööd ja kodutöid, aga siis lisanduvad veel kingitused, kodu kaunistamine ja toidu valmistamine. Tahan, et kõik oleks ilus ja täiuslik, aga lõpuks olen ise nii kurnatud, et ei oska enam rõõmu tunda. Olen hakanud mõtlema, et äkki peaksin rohkem asju delegeerima ja vähem perfektsust taga ajama.