MIDA TEHA? Just see on üks Euroopa levinumaid terviseprobleeme

Saar-Veelmaa sõnul on tänapäeva elu nõudmised viinud selleni, et inimene peab olema samaaegselt edukas nii tööelus, õppimises, vanemlikus rollis, sõprussuhetes kui ka hobides. Lisaks tuleb loomulikult hoolitseda veel iseenda tervise ja füüsilise vormi eest. «Viibime läbi seadmete pidevas infoväljas, mis tekitab ärevust ja ebakindlust, luues tunde, et me pole piisavad, kuid see on kõverpeegel.»