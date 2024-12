SALASOOVID Viis meest paljastavad, mida nad jõuludeks kingipakki tahaksid – ja mida kindlasti mitte

Jõulud on kinkimise aeg, kuid sageli on keeruline välja mõelda, mida oma lähedastele pakkida – eriti siis, kui tegemist on meestega, kellel on kõik vajalik juba justkui olemas. Et selgust saada, mida mehed tegelikult jõuludeks soovivad ja mida nad kindlasti ei tahaks, palusime viiel Eesti mehel oma mõtteid jagada.