Lihtne nipp jahmatas tuhandeid vaatajaid: ma olen salli kogu elu valesti kandnud!

Nutikas nipp sotsiaalmeedias on saanud tuhandeid vaatamisi, meeldimisi ja kommentaare. Inimesed on vaimustuses, sest selline salli sidumine näeb hea välja, ei liigu paigast, on lihtne ning soovi või vajaduse korral saab sooja ka pea.

Sotsiaalmeediaportaali X populaarne konto Today Years Old, millel on 1,1 miljonit jälgijat, avaldas hiljuti nipi, mis lõi tuhanded vaatajad pahviks. Lühikeses videoklipis näitab naine viisi, kuidas kanda salli nii, et see hoiaks soojas ka pea.