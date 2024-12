Need viis valeharjumust ei lase kaalul langeda

Elustiiliportaal Eat This Not That kirjutab, et on viis peamist toitumisharjumust, mis tegelikult ei ole nii kasulikud, kui sooviks on tõhusalt kaalu langetada. Liiga kiiret kaalulangust tuleks samas samuti vältida, sest liiga suur muudatus võib põhjustada keha dehüdratsiooni, ainevahetuse aeglustumist ja põhjustab rasva asemel lihaste kadumist.