Levinud arvamus, et banaanid põhjustavad kaalutõusu, ei vasta tõele. Tegelikult on see hämmastav puuvili palju enamat, kui esmapilgul paistab. Parim osa on, et banaanid on saadaval aastaringselt ja taskukohase hinnaga. Need on suurepärased mineraalide, vitamiinide ja kiudainete allikad ning lisaks ka imeliselt maitsvad. Allpool on mõned banaanide eelised, mis võivad üllatada.