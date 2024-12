«Need on tegelikult ainult suhkrutabletid – võiksid sama hästi lihtsalt maiustusi süüa,» väitis Khan. «Neid on väga lihtne üle tarbida, mis võib viia mineraalide toksilisuseni.» Nebraska Medicine'i andmetel on igas kummivitamiinis sageli 3–5 grammi suhkrut ning võrreldes traditsiooniliste multivitamiinidega sisaldavad kummivitamiinid ühe annuse kohta tavaliselt vähem toitaineid, vahendab New York Post.