PILT Jessica Simpson näeb välja parem kui kunagi varem!

Pildi alla kirjutas Simpson: «Ma ei jõua ära oodata, et saaksite kuulda minu hinge taustamuusikat.»

Fännid reageerisid postitusele mitmeti. Teda nimetati nii kauniks kuningannaks, kuid mõned ütlesid ka, et ta näeb välja täiesti äratundmatu. Samal ajal jagasid teised toetust. «Miks inimesed peavad nii õelad olema? Ta on andekas, ilus ja inspireeriv,» kirjutas üks kommentaator.

See pole esimene vihje, et Simpson plaanib muusikasse naasta. Novembris postitas ta foto, kus kandis valget kleiti, musta karvast mantlit ja platvormsaapaid ja pealkirjas seisis: «See tagasitulek on isiklik – minu vabandus kõigile raskustele, mida ma ei väärinud.» See kommentaar tekitas spekulatsioone, et ta on oma abikaasast Eric Johnsonist lahku läinud, kuid Jessica õde Ashlee Simpson eitas kuulujutte.

Jessica pole uut albumit avaldanud alates 2010. aastast, mil ilmus «Happy Christmas». Pärast seda suunas ta oma tähelepanu edukale moebrändile Jessica Simpson Collection, mis käivitati 2005. aastal.

Simpson on olnud avalikkuse tähelepanu all ka oma kaalu ja tervise teemadel. Oma 2020. aasta memuaarides «Open Book» kirjutas ta muusikatööstuse survest ja dieetpillide kasutamisest juba 17-aastaselt. Hiljem on ta korduvalt tõestanud oma pühendumust tervislikule elule, jagades bikiinifotosid ja rääkides oma kaalulangetamise teekonnast.

Samuti on ta alates 2017. aastast olnud kaine, nimetades seda üheks parimaks otsuseks enda ja oma pere jaoks. Ta on kainuse teemal avameelselt rääkinud, öeldes, et selgus ja kohalolek on muutnud tema elu.

Jessica Simpson jääb vaatamata kriitikale tugevaks ja on valmis jagama oma teekonda uue muusika kaudu, vahendab Fox News.