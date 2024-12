Maailma kõige lühem naine püstitas oma sünnipäeval uue rekordi

Guinnessi rekordite raamatus on nüüd ametlikult on kinnitatud, et Jyotil on kogu planeedi naissoost esindajatest kõige väiksemad käed. Tema vasaku käe pikkus on 7,1 sentimeetrit ja parema käe pikkus 7,2 sentimeetrit. See on peaaegu pool Coca-Cola purgi kõrgusest (12,2 sentimeetrit) ja väiksem kui pesapalli läbimõõt (7,4 sentimeetrit). Sellised igapäevased asjad nagu kohvitass või mobiiltelefon näevad noore naise käes hiiglaslikud välja.