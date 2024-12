Ebausu traagiline hind: mees, kes lootis isaks saada, kaotas julma rituaali käigus elu

Dr Santu Bagh rääkis Chhattisgarhis Ambikapuris kohalikule meediale : «Olen oma karjääri jooksul teinud rohkem kui 15 000 surmajärgset uuringut. Ja see on esimene selline juhtum, millega kokku puutun. Kui avasime kõri, nägime tervet tibu, millest osa oli lahkunu hingetorus, teine söögitorus.»

Senise info põhjal arvatakse, et kana oli elus, kui Yadav ta alla neelas. Kohalike elanike sõnul oli mees hädas viljatusega ning suhtles tantraguruga, et oma probleemist lahti saada. Yadavi sugulased kinnitasid, et neil polnud mehe rituaaliplaanidest aimugi.