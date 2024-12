TERAPEUT SELGITAB Kuidas ülimalt negatiivse partneriga hakkama saada ja millal peaks temast loobuma

Esimese sammuna soovitab ta kinnitada partneri räägitud negatiivseid omadusi, et nad tunneksid end mõistetuna. Guenther tõi välja, et enamik inimesi on tõenäoliselt seda juba proovinud, kuid soovitas anda sellele veel üks võimalus, pidades silmas järgnevat:

«Võib-olla ta kordab end pidevalt, sest see on ainus, mida ta sinult vajab. Tunne end vabalt ja mine olukorraga kaasa, olles ka ise hetkeks natuke negatiivne – lihtsalt ära jää sinna kinni,» selgitas ta. Samuti soovitas terapeut olla otsekohene ja aus selles osas, kuidas partneri hoiak sind mõjutab, vahendab New York Post.

Kui partner jätkab negatiivsusega, soovitab Guenther luua negatiivsuse-vaba tsooni. «See võib kõlada rumalalt, kuid toimib hästi. Määra kindlad ajad ja kohad, kus kurtmine ja virisemine on täiesti keelatud,» ütles ta. Guenther soovitas ka kehtestada emotsionaalsed piirid ja olla selge oma võimekuses negatiivsusega toime tulla.

Näiteks võib kehtestada piiri ja öelda: «Ma tahan sind toetada, kuid mul on praegu umbes 15 minutit, et sinu muresid kuulata.» Seejärel soovitab ta suunata partnerit, küsides: «Mis sa arvad, mis võiks seda parandada?»

Terapeut soovitab ka vestlust muuta, juhtides teema mujale.

Samuti julgustab ta mitte võtma partneri negatiivsust isiklikult. Kui kõik need taktikad ebaõnnestuvad, soovitab Guenther mõelda, kas suhe on ikka jätkusuutlik. «Kui tema negatiivsus on krooniline ja midagi ei muutu, on täiesti normaalne suhe kahtluse alla seada. Sul on õigus suhe lõpetada, kui partneri pidev negatiivsus sulle halvasti mõjub,» lisas ta lõpetuseks.