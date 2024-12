SALADUS LAHENDATUD Teadlased väidavad, et just nii saavad naised orgasmi

Briti teadlased usuvad, et on lahendanud naiste orgasmi saladuse – ja väidavad, et selle võti on lõpetada ülemõtlemine. Essexi ülikooli psühholoogide hinnangul mängib orgasmi puhul kriitilist osa nn varjatud kuues meel – see on võime häälestuda oma keha füüsilistele aistingutele, nagu südamelöögid, hingamine ja puudutus.