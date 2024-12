Did you know a young Meghan Markle appeared on Nick News? Watch her in action: https://t.co/12Ls4wOrEn 👑 pic.twitter.com/0GVAB8Wqn4

Pärast seda esinemist on Meghan järjepidevalt toetanud soolist võrdõiguslikkust – mida on kuningliku perekonna ringkondades peetud ka protokolli rikkumiseks. Samuti astus ta vastu «​Pinsaklipslaste» tegijatele, kui tema tegelaskuju taheti pidevalt näidata ainult rätikusse mähituna. «Ma ütlesin: ei, ma ei tee seda enam. Ütlesin, et see on lihtsalt ebavajalik. Me saame aru, oleme seda juba korra näinud. Teatud hetkel tunned end piisavalt enesekindlana, et lihtsalt öelda ei,» on Meghan meenutanud.