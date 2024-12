ARSTI NÕUANNE Probiootikumide tarbimine on külmal ajal hädavajalik

«Soole mikrobioota ei ole lihtsalt bakterite rühm, mis elab meie soolestikus; see on dünaamiline mikroökosüsteem, mis suhtleb aktiivselt erinevate inimkeha süsteemidega,» selgitab peremeditsiini spetsialist Miguel Ignacio López Ramiro. «Seetõttu on toidulisandite või probiootikumide tarbimine nendel kuudel hea tervise säilitamiseks hädavajalik.»