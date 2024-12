Need märgid näitavad, et sul on vaja jõulude ajal alkoholiga tagasi tõmmata

Jood endale aru andmata

Enamikule meist ei tohiks see üllatusena tulla, kuid purjus peaga meeleolu muutub. Alkohol tekitab eufooriat, lõdvestab, vähendab stressi ja ärevust. Kui sinu joomised lõppevad purjus peaga, näitab see, et jood endale aru andmata.

Sagedased joomahood

Alkoholismi on määratletud seisundina, kui inimesel on kontrollimatu soov juua. Regulaarselt suurtes kogustes alkoholi joomine on kindel märk sõltuvusest. Ja kuna jõulupidusid on ohtralt, siis on palju võimalusi lasta end alkoholist kaasa haarata.

Viitsid seltskonda minna vaid siis, kui seal on alkoholi

Tavaliselt kipuvad ümbritsevatel kulmud kerkima, kui hommikul vahuvein avada, kuid jõulupühadel ei tundu see nii kummaline. Ent alkoholisõltlased on huvitatud sotsiaalsest suhtlusest ainult siis, kui seltskonnas juuakse. Kui avastad, et keeldud mõnele üritusele minemast, sest seal pole alkoholi ette nähtud, mõtle, miks see nii on.

Sage päevasel ajal joomine

Alkoholiprobleemiga inimesed kogevad kainenemisel ebameeldivaid sümptomeid: kõhuvalu, stressi, ärevust ja unehäired. Pühade ajal võib peaparandus tunduda ahvatlev, sest töiseid kohustusi pole.

Sind ärritavad inimesed, kes ei joo

Alkoholi puhul on oluline austada teiste valikuid ja mitte suruda kellelegi midagi peale. Nii et kui tunned end ärritunult, sest teised ei taha su avatud pudelist osa saada, peaksid mõtlema, mis on nende tunnete taga, vahendab LadBible.

Kui on soov alkoholitarvitamist vähendada Esimese sammuna tuleks hakata tähelepanu pöörama ajenditele ja olukordadele, mis justkui juhuslikult toovad kaasa alkoholitarvitamise.

Seejärel sea endale selge eesmärk, mida soovid saavutada, ja vali strateegia, kuidas selleni jõuda.

Kolmandaks planeeri ette ja mõtle läbi olukorrad, kus võib tekkida kiusatusi, kes võiks olla selles protsessis sulle toeks ja kes on hoopis takistajad, anna oma sõpradele teada oma plaanist vähendada, sest toetus on oluline.

Õpi ütlema ei.

Ka päeviku pidamine, alkoholi koguste ja oma mõtete üles kirjutamine on abiks enese jälgimisel. Allikas: Alkoinfo