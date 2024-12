Meghan ja Harry avalikustasid üllatava jõulukaardi: nad on nii suured!

Prints Harry ja Meghan Markle'i uus jõulukaart annab fännidele värske ülevaate nende lastest, printsess Lilibetist ja prints Archiest ning austajad on vaimustuses, kui suureks lapsed on sirgunud. Kaardil on uus südamlik foto viieaastastest Archiest ja kolmeaastasest Lilibetist, kes jooksevad oma vanemate sülle.