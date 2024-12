Kris Jenner jagab oma pere kuulsa jõulupeo korraldamise saladust

Kõigi nende pühadetraditsioonide keskmes on loomulikult perekonna matriarh Kris Jenner. «Ma ootan alati, et saaksin oma perega aega veeta ja erilisi mälestusi luua,» rääkis ta InStyle’ile. «Meie kiirete ajakavade juures on tore leida aega ja veeta seda perega koos.»

«Kiire ajakava» on tegelikult üsna leebe väljend – hittsaade Hulus, üle kümne pereettevõtte ja lugematu arv lapselapsi – Jenner on siiski leidnud viisi, kuidas muuta oma jõuluostud lihtsaks ja lühikeseks, kuid samas iga pereliikme jaoks personaalseks. «Ma püüan alati vältida üldiseid kingitusi. Tahan, et iga inimene minu elus tunneks end erilisena,» selgitab ta.

Kui olete Jenneri tegemistega kursis, siis teate, et see pühadeekspert armastab tähendusrikkaid kingitusi ja nostalgitsemist (ta puhkeb selliste teemade käsitlemisel saates «The Kardashians» sageli nutma). Seega, miks ei võiks samad väärtused kajastuda ka tema pühadeostudes? «Kohandatavad kingiideed ei valmista pettumust ja annavad sulle isegi rohkem aega, et seda hooaega nautida – midagi, mida ma väga väärtustan,» ütleb ta.

Valmistudes aasta kõige imelisemaks ja kiiremaks ajaks jagas Kris mõningaid oma saladusi, mis muutsid nende väikese peretraditsiooni Hollywoodi suurimaks pühadepeoks: kuidas siis korraldada üks täiuslik jõulupidu?

«Peo planeerimine ei ole kunagi lihtne ülesanne. Enne kui midagi teha, tahan alati maha istuda ja otsustada, mis on teema, milline on dress code ja kuidas muuta see lõbusaks ka mu lastele ja lapselastele,» selgitab ta. «Nende lihtsate sammudega võid olla kindel, et sul tuleb suurepärane pühadepidu.»