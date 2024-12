ULME Selgus Lady Gaga üüratu kihlasõrmuse hinnanguline väärtus

Lady Gaga kihlasõrmus on tõeliselt suur — nagu väga, väga suur. Hiljutises esinemises «Carpool Karaoke» pühade erisaates näitas tehnoloogiaettevõtja Michael Polanskyga kihlatud popstaar fännidele oma massiivset kihlasõrmust: suur ovaalne teemant, mis on asetatud sõrmusele ja mida ta kandis oma vasakul käel, vahendab InStyle. Inimesed on sõrmuse suurusest vapustatud. «See sõrmus on täiesti pöörane,» kirjutas üks fänn Xis. «See sõrmus on hiiglaslik, haha,» lisas teine.