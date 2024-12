Kui teised pornotähed on varem sarnaseid trikke teinud, muutus Phillipsi lugu viraalseks eelkõige tänu filmile, mis näitas avalikult tema pisaraid ja emotsionaalset kokkuvarisemist. See pälvis peaaegu universaalset hukkamõistu, kuid samas heitis valgust sügavamale probleemile: katki on rohkem inimesi, kui esmapilgul arvata võiks.