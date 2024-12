Õnnelik paarisuhe nõuab mõlema poole teadlikke pingutusi, et vältida kurnatust ja emotsionaalset või füüsilist kaugenemist. See ei sünni iseenesest – see nõuab tähelepanu, hoolt ja tahet suhelda ning üksteist toetada. Siin on mõned konkreetsed sammud, mida naine saab astuda, et luua tugev ja õnnelik suhe.