Camilla paljastas Catherine'ile õnneliku abielu olulise saladuse

Walesi prints William ja printsess Catherine on olnud abielus 13 aastat, sellele eelnes veel mitu aastat teineteisega tutvumist ja kohtamas käimist. 2024. aasta on olnud printsessi tervisemurede tõttu paari jaoks raske, kuid armastav William on näidanud äärmist soojust ja uskumatut toetust. Septembris jagasid nad avalikkusega perevideot, mida vaadates märkasid paljud kuningapere fännid, kui lähedased William ja Kate teineteisele on.