NÕUANDED Kuidas vallalisena pühadeaeg üle elada?

Paljude inimeste jaoks tundub üksi jõuluüritustele minemine, avalikus kohas söömine või kinos käimine ebamugav või isegi piinlik. See tuleneb sageli ühiskondlikest normidest, mis eeldavad, et koosolemine on parem ja õigem kui üksinda olemine. Tegelikkuses aga ükski uuring seda ei väida ning teised inimesed ei mõtle kuidagi halvasti üksi viibivast inimesest.

Paare, kes teesklevad, on rohkem, kui arvad

Jõuluüritustel käies tundub enamasti, et kõik on juba paaris ning võid mõelda, et oled õnnelike paaride keskele jälle sattunud. Kindlasti ei tasu sellist illusiooni seada, sest paare, kes tegelikult on õnnetus suhtes, tegelevad lahkuminekuga või peavad kõrvalsuhteid, on alati seltskonnas ning nad on koos erinevatel põhjustel.