Dr Derbyshire selgitab, et tänapäeva noored on üha enam teadlikud oma tervise hoidmisest nii praegu kui ka tulevikus, kuid reaalsus võib neid headest kavatsustest kõrvale kallutada. Ta toob välja, et ebatervislikud harjumused, nagu ebaregulaarne toitumine, krooniline stress, unehäired ja pidev väsimus, võivad kahjustada nii munarakkude kui ka sperma kvaliteeti.