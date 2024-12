VERESAUN Purjus 16-aastane poiss tappis terve oma pere

Osariigi politsei ütles, et Leyva oli vahi alla võtmise ajal väga raskes joobes, vahendab New York Post.

Noormehe endine õpetaja ei suutnud uskuda, et teismeline poiss sellise jõhkra teo toime pani. «Ma poleks kunagi arvanud, et midagi sellist võib juhtuda ja et Diego on võimeline midagi sellist tegema,» ütles õpetaja Vanessa LaGrange Guardianile. «Kõik on šokis.»