Südantlõhestav põhjus, miks noor naine aastaid oma surnud kaksikõde teeskles

Noor naine avaldas liigutava põhjuse, miks ta viis aastat oma surnud kaksikõde teeskles. Seda videot on TikTokis vaadanud ligi kaks miljonit inimest ja kommentaarid on enamasti pooldavad, kuid on ka vastuargumente. Igal juhul on loo taust heatahtlik ja kurb.