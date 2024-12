Menuraamatu «Cues: Master the Secret Language of Charismatic Communication» autor avaldas, et enamik inimesi suudab valet ära tunda vaid 54-protsendilise täpsusega. Siiski märkis ta, et teatud vihjete põhjal on võimalik valet tuvastada, kuigi need ei kehti alati, vahendab Daily Mail.