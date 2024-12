PETIS? Vastuoluline insta-kuulsus väidab, et on hetkel maailma kuulsaima kahtlusalusega voodit jaganud

Oma Instagrami lugudes jagas väidetav petis kuvatõmmiseid tekstivestlusest, kus öeldakse: «Appi, ma sõna otseses mõttes magasin UnitedHealthcare’i tegevjuhi mõrvariga,» ja «kas te teete nalja või?».

Tekst on esile tõstetud siniselt, mis viitab, et Calloway saatis selle sõnumi oma sõbrale, mitte vastupidi, vahendab Page Six.

Postitusele lisas ta: «Kui mind vajate, olen näoli põrandal.»

Calloway keeldus täiendavatest kommentaaridest, kui temaga ühendust võeti.

Tuntud oma kaootilise tõusu poolest sotsiaalmeediakuulsuseks, pälvis Calloway esimest korda tähelepanu postitustega oma ajast Cambridge’i ülikoolis. Hiljem süüdistati teda raamatulepingu mittetäitmises ja piletite müümises kahtlastele töötubadele, mis enamasti aset ei leidnud.

Ühel hetkel müüs ta isegi kahtlast isetehtud ilueliksiiri nimega Snake Oil.

Paljude poolt petisteks nimetatud Calloway kogus Instagramis sadu tuhandeid jälgijaid, jagades oma elulugu. Kuid tema nüüdseks endine sõber Natalie Beach väitis hiljem, et just tema kirjutas need tekstid, mis Callowayst internetisensatsiooni tegid.

Calloway liitus OnlyFansiga 2020. aastal ja avaldas 2023. aastal raamatu pealkirjaga «Scammer».

Kuid tundub, et ta pole ainus mõjuisik, kes püüab väidetava mõrvari kurikuulsuse abil tähelepanu saada.

New York Magazine'i The Cut andmetel on tähelepanujanulised sotsiaalmeedia kasutajad hakanud oma postitustes Mangione'i sildistama, lootes, et seotus tema nimega suurendab nende nähtavust.