ISASSE? Donald Trumpi poeg Barron on suur naistemees

«Ta õpib Sternis, nii et ta tegeleb mingil moel äriga. Ta on kindlasti naistemees. Ta on naiste seas tõesti populaarne,» ütles allikas väljaandele People.

«Ta on pikk ja nägus. Paljud inimesed tunduvad arvavat, et ta on üsna atraktiivne – jah, isegi liberaalsed inimesed meeldivad talle,» lisas allikas.

Nagu Page Six varem teatas, saabus 18-aastane Barron septembris ülikoolilinnakusse, teda saatsid turvamehed, kui ta suundus oma esimesel koolipäeval tundidesse.

Tulevase presidendi poeg kandis valget polosärki ja musti pükse ning ühe õla peal seljakotti.

Barroni ema Melania (54) rääkis hiljuti, miks tema poeg ei saa tavalist ülikoolielu elada. «Ma ei usu, et tal on võimalik olla tavaline tudeng. Tema kogemus ülikoolis on väga erinev iga teise lapse omast,» ütles tulevane esileedi sel kuul saates Fox & Friends.

«Ma olen väga uhke selle üle, kuidas ta sellega toime tuleb. Ta on väga tugev ja teab, et tema olukord on teistsugune kui tema kaastudengitel.»

«Ma olen tema üle väga uhke – tema teadmiste, poliitika ja selle üle, kuidas ta annab oma isale nõu,» jagas ta.

«Ta tõi kaasa nii palju noori inimesi. Ta tunneb oma põlvkonda,» lisas Melania, viidates Barroni mõjule 2024. aasta presidendivalimistel, mille tema isa võitis.

Barron on Donald Trumpi viiest lapsest kõige noorem.