EMADE NIPINURK Parim viis lapse rahustamiseks on äärmiselt lihtne

See ei tähenda, et lapsi tuleks ignoreerida — see tähendab pausi tegemist, et kõigepealt iseenda emotsioonid kontrolli alla saada, enne kui probleemiga tegelema asuda.

«See aitab täiskasvanutel paremini end reguleerida – või vähemalt esmalt. See järjekord on oluline, sest kui me reguleerime omaenda emotsioone, on see üks olulisemaid asju, mis aitab ka lastel oma emotsioone reguleerida,» selgitas kliiniline psühholoog ja kolme lapse ema Becky Kennedy Todayle.

Instagrami videos jagas Kennedy üht olukorda, kus ta seda strateegiat ise rakendas.

«Mul oli just kõige sujuvam ja parem hommik oma lastega enne kooli minekut ja ma tahan täpselt jagada, mida ma tegin, et see nii läheks,» ütles Kennedy videos.

Ta selgitas, et tema tütar alustas hommikut hommikusöögi üle kurtmisega, samal ajal kui poeg vingus määrdunud dressipluusi pärast.

Kennedy tunnistas, et tavaliselt raiskaks ta energiat lastega vaidlemisele, kuid seekord otsustas ta lihtsalt vastuseks ohata.

«Täna otsustasin mitte midagi teha,» ütles Kennedy oma videos. Ta selgitas, et hingas sügavalt sisse, vaatas poega mõistvalt, ohkas ja ütles: «Sa soovid, et dressipluus oleks puhas,» ning jälgis siis, kuidas poeg valis teise dressika.

«Meil oli kõige sujuvam hommik, sest selle asemel, et minna võimuvõitlusse või võtta laste sõnu liiga tõsiselt, otsustasin lihtsalt mitte midagi teha,» ütles Kennedy. «Soovitan soojalt seda proovida.»

Laste kasvatamise ekspert märkis, et lapsed võivad vanemaid sageli meelitada võimuvõitlustesse, mis lõpevad tavaliselt nutmise ja süütundega.