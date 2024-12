Kõik algas kunstliku viljastamisega (IVF) 70ndatel, et ravida munajuhade sulgusest tingitud lastetust. IVF protsessis viljastatakse munarakk väljaspool keha, pärast mida siirdatakse viljastatud embrüo tagasi naise emakasse. Kuigi need meetodid on olnud murrangulised, sisaldavad nad ikkagi munaraku ja sperma kasutamist, kuid teadlased usuvad, et tulevikus võib see kõik muutuda.