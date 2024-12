Hiline õhtusöök või südaöised suupisted võivad pärast kiiret päeva tunduda ainsa võimalusena söönuks saada, kuid see võib kaasa tuua soovimatuid tagajärgi. Ajakirjas Cell Metabolism avaldatud uuring toob esile, kuidas see mõjutab söögiisu, kalorite põletamist ja rasvkoe muutusi. Siin on uuringu olulisemad järeldused.