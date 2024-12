Pühade eel haigeks jäämine on tõeline peavalu. Keegi ei taha haigust edasi kanda lähedastele ja rikkuda nende pühadeaega ära. See on ju aeg, mil inimesed soovivad koos sõprade ja perega meeldivalt aega veeta – ja seda hea tervise juures. Allpool on kirjas praktilised soovitused, kuidas hinnata enda nakkusohtlikkust ja kaitsta oma lähedasi.