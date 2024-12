Selle armastatud joogi tarbimine võib lisada elule mitu kvaliteetset aastat

Ajalooliselt on kohv saanud oma kõrge kofeiinisisalduse ja võimaliku negatiivse mõju tõttu kehale kohati päris kehva maine. Viimastel aastatel on aga üha rohkem uuringuid, et keskmine kohvitarbimine võib olla tervisele kasulik. See võib pakkuda kaitset Alzheimeri tõve ja dementsuse eest ning vähendada südamehaiguste riski. Nüüd on ilmnenud ka, et igapäevane kohvijoomine võib aidata kaasa pikemale ja tervemale elule.