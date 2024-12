NALJAST ASI KAUGEL? Õpetaja «nali» erivajadustega poisi kohta ajas lapsevanemal turja punaseks

Ema, kes kasvatab üksi oma üheksa-aastast poega Beni, märkas, et poiss tuli koolist tagasi kurvameelsena. Ben, kes on olnud ratastoolis alates viiendast eluaastast, on ema sõnul kõige armsam ja tugevam laps, kuid tunneb vahel koolis end oma ratastooli tõttu teistest erinevana.