VIDEO Päevas 101 mehega maganud OnlyFansi staar murdus kaamera ees

Dokumentaalfilmis, mille Josh Pieters lõi pealkirja all «I Slept With 100 Men in One Day» («Ma magasin 100 mehega ühe päevaga»), jagas Lily kaadritaguseid hetki pärast 14-tunnist maratoni. Kuigi ta oli meediale varem öelnud, et naudib väljakutseid ja on oma töö suhtes kirglik, näitas dokumentaal teistsugust pilti, kirjutab Metro.