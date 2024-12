150-AASTASEKS? Naine vähendas uskumatute meetoditega enda bioloogilist vanust üle 10 aasta

34-aastane Los Angeleses elav Kayla Barnes-Lentz on ambitsioonikas naine, kes väidab, et tänu rangele distsipliinile ja erinevatele eluea pikendamise meetmetele on ta oma bioloogilist vanust juba kümne aasta võrra vähendanud. Tema eesmärk on elada 150-aastaseks. Tal on oma Youtube'i kanal ja Instagrami konto, kus regulaarselt oma eluviisi näitab ja uusi avastusi jagab.

Et oma unistus ja ambitsioon ellu viia, on ta elustiili drastiliselt muutnud ning järgib väga rangelt enda seatud reegleid. «Ma ei söö juba aastaid perega koos pidulikke õhtusööke, sest mul on omad toitumise protokollid. Ma ei käi sõpradega väljas söömas, vaid kutsun nad külla ja pakun oma valmistatud tervislikku toitu. Algul arvasid mu lähedased, et see on veidi üle võlli,» kirjeldab Kayla oma igapäevaelu. «Mäletan esimest korda, kui ema mind veresuhkru monitoriga nägi. Ta oli mures ja segaduses. Aga nüüd austavad pere ja sõbrad, et olen endale kindlaks jäänud ja eesmärkide poole püüdlen.»