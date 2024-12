Michael Jacksoni tütar tegi üllatava avalduse

Paris Jackson avaldas, et on nüüd oma bändikaaslasega kihlatud, vahendab Daily Star.

Michael Jacksoni tütar kavatseb abielluda Justin Longiga hoolimata sellest, et naine on varem tunnistanud, et ta ei kujutaks end ühegi mehega koos ettegi! 26-aastane modell jagas Instagramis põnevat uudist, postitades liigutava pildi ettepaneku hetkest ja montaaži nende ühistest mälestustest.